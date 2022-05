Genoemd bij Antwerp en zelfs op een lijst bij Club Brugge? Hein Vanhaezebrouck over zijn toekomst bij Gent: "Niets achter zoeken"

Na de bekerfinale gaf Hein Vanhaezebrouck aan dat hij duidelijkheid wilde met oog op zijn toekomst bij AA Gent.

Ondertussen werd hij gelinkt aan Antwerp en nu zelfs als mogelijke vervanger van Schreuder gezien bij Club Brugge, maar een verlengd avontuur bij Gent lijkt toch het meest waarschijnlijke.

Vanhaezebrouck zelf wilde er de voorbije weken weinig over zeggen en wilde ook niet dat er in de pers over gecommuniceerd werd.

Niets achter zoeken

Ook op een persconferentie voor de wedstrijd in en tegen Genk heeft hij zich nogmaals uitgelaten over de zaak. "Mijn contract? Zoals gezegd zijn we daar mee bezig. Dat kan eventjes duren, maar jullie hoeven daar niks achter te zoeken."

"Intussen bereid ik volgend seizoen voor. We beginnen eraan op 13 juni", klonk het bij de oefenmeester van de Buffalo's.