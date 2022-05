'KV Mechelen wil opvolger van Wouter Vrancken in Frankrijk halen'

KV Mechelen blijft druk op zoek naar een opvolger voor Wouter Vrancken en speurt daarom de markt af.

Er liggen enkele pistes op tafel. Jonas De Roeck was de grote kandidaat, maar hij heeft een mondeling akkoord met Westerlo. Dat zou dit weekend nog officieel worden.

Ook Carl Hoefkens was een optie, maar de assistent van Club Brugge legt de interesse van KV Mechelen voorlopig naast zich neer. Hij kan Schreuder opvolgen, maar is ook gevraagd in Kortrijk.

Volgens Het Nieuwsblad lijkt Jonas Ivens, ex-speler en momenteel aan de slag als assistent bij het AS Monaco van Philippe Clement, de grote kandidaat.

Zijn profiel zou perfect bij KV Mechelen passen en het feit dat hij nog bij de club speelde zou een stevige surplus zijn. Voorts vallen nog enkele buitenlandse namen, zoals die van Bernd Hollerbach van STVV of Danny Buijs van FC Groningen.