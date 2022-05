Boskamp heeft 'voorgevoel' wat de volgende club van Wouter Vrancken zal zijn

Er zal deze zomer weer veel van coach gewisseld worden in de Jupiler Pro League. Wouter Vrancken is één van de namen die bij zowel Club Brugge als Genk geciteerd worden...

“Hij zal wel stoppen bij KV, zeker? Mijn gevoel zegt dat hij op weg is naar een Limburgse club", zegt Boskamp in HBvL. "Hij heeft het fantastisch gedaan in Mechelen. Ik kan me voorstellen dat de clubs nu in de rij staan voor hem.”

Mogelijk zijn er ook weer wat coaches uit de Eredivisie onderweg. Letsch van Vitesse wordt gelinkt aan Standard, Danny Buijs van FC Groningen aan KV Mechelen. “Letsch heeft er bij Vitesse twee fantastische seizoenen opzitten met goed voetbal en een straffe Europese campagne. Alleen de laatste maanden loopt het daar wat minder. Buijs lijkt me perfect te passen bij een volksclub als KV Mechelen. Hij is een gozer van de straat. Een sterk karakter. Die gaan ze daar op handen dragen.”