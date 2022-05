Xavi over eventuele transfer De Jong: "Frenkie is erg belangrijk voor de club, maar er is nog een financiële kant van het verhaal"

Op de persconferentie vertelde Xavi dat hij een vertrek van Frenkie De Jong niet uitsluit. Toch houdt hij de Nederlander liever in Catalonië. "Frenkie is een sleutelspeler voor ons"

Een vertrek van Frenkie De Jong naar Manchester United lijkt nu wel heel dichtbij te komen. Erik Ten Hag, die vanaf volgend seizoen de Mancunians zal leiden, liet al verschillende keren weten een nieuwe samenwerking met de spelverdeler te zien zitten. Ook De Jong zelf zou niet weigerachtig staan tegenover een transfer naar de Premier League.

Xavi vertelde op de persconferentie hoe belangrijk De Jong voor Barcelona is, maar had het ook over de financiële kant van het verhaal. "Frenkie is erg belangrijk voor onze club, maar er is ook een financiële kant waar we rekening mee moeten houden. Ik heb het niet specifiek over Frenkie maar over de algemene situatie van de club."

Er zou tussen de 80 en 100 miljoen euro verdiend kunnen worden aan de ex-Ajacied, wat de Spaanse topclub flink zou helpen op financieel vlak.