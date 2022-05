AC Milan wint opnieuw en heeft volgende week genoeg aan één punt om kampioen te spelen

AC Milan heeft danzij een 2-0 overwinning tegen Atalanta de titel zo goed als binnen. Het heeft volgende week op bezoek bij Sassuolo voldoende aan één punt om voor de 19de keer landskampioen te worden.

AC Milan heeft deze namiddag met 2-0 gewonnen van Atalanta en is daardoor op één punt verwijderd van de 19de landstitel. De laatste keer dat Milan met de prijs naar huis ging is exact 10 jaar geleden. Indien Internazionale vanavond niet wint van Cagliari is stadsrivaal Milan vandaag al kampioen.

Het was lang wachten op de eerste kans, maar iets na het kwartier kon Milan een eerste keer dreigen via Theo Hernandez. Vervolgens ging de bal goed heen en weer met doelpogingen aan beide kanten. Maar beide ploegen gingen met een 0-0 stand de kleedkamers in.

In de tweede helft werd Alexis Saelemaekers iets voor het uur van het veld gehaald. Nog geen minuut later was het prijs voor Milan. Rafael Leao werd de diepte ingestuurd en plaatse de bal tussen de benen van de Atalanta-doelman.

Een kwartier voor affluiten verdubbelde Theo Hernandez de score voor Milan. De Fransman liep heel het veld over om vervolgens zelf af te werken. De bezoekers zochten nog naar de aansluitingstreffer, maar die kwam er niet. De thuisploeg wint voor de vierde keer op zij en is op een zucht van een 19de landstitel.