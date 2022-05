Trainerswissel wondermiddel voor RC Genk of niet? "Terug symbiose nodig in alle geledingen van de club"

Ook Bernd Storck heeft RC Genk niet op de rails gekregen en dus lijkt er weer een trainerswissel aan te komen. Is dat ook het wondermiddel?

Jacky Mathijssen besprak bij TVL Sportcafé de opvallend vlotte zege voor Gent in de Cegeka Arena, terwijl Genk toch alles moest geven om dichterbij te komen. Voor Genk was het hun enige kans om nog Europees te halen. Dan blijf ik toch een beetje op mijn honger zitten wat het niveau en wat de mentaliteit betreft. Als je weet dat dit je laatste kans is, moet je er vol voor gaan. Gent heeft duidelijk laten zien dat het verder staat op dit moment."

Vijandigheid

Wellicht zal Genk voor een nieuwe trainer kiezen. Daarmee is niet noodzakelijk alles opgelost, denkt Mathijssen. "Wat men nodig heeft, is dat er terug een symbiose en een klik komt tussen alle geledingen van de club. Ik heb het gevoel dat dat verwaterd is. Ik zie soms zelfs vijandigheid, ook in reacties bij supporters."

Het blijft wel moeilijk om juist de vinger op de wonde te leggen. "Heel diep kan je daar niet op ingaan als je er niet zelf tussenzit, maar ik dacht dat iedereen toch meer mocht verwachten van RC Genk dit seizoen dan het getoond heeft."