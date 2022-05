Union-directeur Philippe Bormans over de Europese ambities van Union SG: "Het wordt een hele beleving"

Met nog één speeldag te gaan is Union SG zeker van de tweede plaats en Champions League voetbal volgend seizoen. In een interview met Sporza sprak de directeur van de Brusselse club over de Europese ambities van Union SG.

Na de overwinning van zondag op het veld van stadsrivaal Anderlecht is Union SG zeker van Europees voetbal volgend seizoen. De spelers van Felice Mazzu zullen komende zomer in de derde voorronde van de Champions League uitkomen. "Het zal niet makkelijk zijn om de kwalificaties te overleven, maar we zullen zoals altijd onze kans gaan. Het wordt een hele beleving. Ook voor onze spelers, die nauwelijks over Europese ervaring beschikken", vertelt Philippe Bormans, de directeur van Union SG, in een interview met Sporza.

Met welke spelers ze in actie zullen komen, is afwachten. Topschutter Deniz Undav vertrekt naar Brighton&Hove Albion. En ook andere spelers kunnen rekenen op buitenlandse interesse. Indien verschillende sterkhouders vertrekken zal Union SG op zoek gaan naar vervangers. "We geloven in onze scouting en zullen opnieuw jongens met eenzelfde honger in huis halen", zegt Philippe Bormans.

Hoger budget

"Dit jaar hebben we met het op een na kleinste budget in België gewerkt. Dat gaan we proberen op te krikken. De Europese inkomsten zullen ons daar zeker mee helpen, maar voor onze spelers blijven we met een bonussysteem werken. Daarom zoeken we altijd naar spelers die in zichzelf en in het project geloven", geeft de directeur van Union SG mee.