Voormalig trainer van Standard zet punt achter derde avontuur bij Visé

José Riga heeft na een periode van bijna 3 jaar een punt gezet achter zijn contract bij Visé in Eerste Amateur.

Visé eindigde dit seizoen op de 8e plaats in Eerste Amateur na een redelijk bleek seizoen. Riga was einde contract en besloot niet te verlengen. "Ik wou de club helpen toen ik aankwam meer dan twee jaar geleden. Uiteraard wou ik liever stoppen met een promotie maar ik denk dat het moment gekomen is om er een punt achter te zetten", klinkt het bij de trainer.

Riga was als speler 11 jaar actief bij Visé en werd daarna trainer bij onder andere Standard en Charlton Athletic. Bij AC Milaan schopte hij het zelfs tot het technische departement van de Italiaanse topclub. Toch bleef Riga telkens terugkeren naar de club waar hij als speler zo vaak voor uitkwam. In totaal heeft hij drie ambtstermijnen uitgezeten als trainer van Visé. De eerste keer van 2000 tot 2002 en van 2008 tot 2011 was hij er technisch directeur.