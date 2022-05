🎥 Wat een sfeer! Schotten en Duitsers maken van Sevilla feeststad in aanloop naar finale

Wat we me dat in Sevilla vandaag. De schatting van 100.000 Rangers-fans en 50.000 Frankfurt-supporters zal zeker niet overdreven zijn. De Schotten en de Duitsers maakten er een feestje van in de stad, die blauw en wit kleurde.

