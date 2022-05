'Ajax-spits trekt transfervrij naar rivaal Feyenoord', wat met Cyriel Dessers?

Voetbal International weet het zeker: Ajax-spits Danilo Pereira maakt volgend seizoen de pikante overstap naar Feyenoord.

Danilo Pereira (23) stapte in 2017 over van Santos naar Ajax. Bij de Amsterdammers kon hij zich nooit opwerken tot vaste waarde. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan FC Twente, waar de Braziliaanse spits goed was voor 17 doelpunten en 5 assists in 34 wedstrijden.

VI laat weten dat Danilo, wiens contract afloopt, transfervrij verkast naar Feyenoord. In De Kuip zal Danilo een meerjarig contract ondertekenen.

Het is onduidelijk wat de implicaties van deze transfer zijn voor Cyriel Dessers. Zoals bekend groeide de sluipschutter in Rotterdam uit tot publiekslieveling. Feyenoord heef tot 1 juni de tijd om de optie van vier miljoen te lichten. Doet Feyenoord dat niet, dan keert Dessers weldra terug bij Racing Genk.