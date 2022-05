Martinez spreekt zich uit over debutanten, Eden Hazard en afwezigheid Benteke-Origi: "Eden voelt zich weer vrij"

Er vallen heel wat zaken op in de selectie van Roberto Martinez. Hoe Eden Hazard aanwezig is, Benteke en Origi afwezig zijn. En uiteraard de eerste selectie voor Onana en Openda.

Martinez ging op al deze kwesties in op zijn persconferentie. Te beginnen met het bij de Rode Duivels halen van Onana en Openda. "Het zijn nieuwe namen bij de Rode Duivels, maar geen nieuwe namen voor de nationale ploeg. Het zijn twee jongens die hun eigen weg volgen en heel succesvol zijn geweest bij de U21. Het is voor hen een welverdiende selectie, op het juiste moment."

Benteke en Origi moeten zich ondanks hun niet-selectie niet al te veel zorgen maken, stelt de bondscoach. "Door de manier waarop we de laatste twee jaar werken, hebben we de pool met spelers uitgebreid. Er zijn misschien vijftien namen die niets verkeerd gedaan hebben en niet in de selectie zitten. We hebben voor deze selectie de spelers gekozen voor een specifieke reden, ook gelet op de tegenstanders die we gaan treffen."

"De spelers die naast de selectie vallen hebben niets verkeerd gedaan", benadrukt Martinez nog een keertje. "Als je niet speelt in clubverband, kun je je natuurlijk niet tonen. We kennen Christian en Divock goed. Het zijn nog altijd spelers waar we in de toekomst op rekenen."

© photonews

Op wie Martinez blijkbaar ook terug rekent, is Eden Hazard. "De metalen plaat in zijn enkel was een bezorgdheid voor Eden. Soms moet je naar je lichaam luisteren. Nu voelt hij zich weer vrij. Hij krijgt geen slechte reactie meer. Hij heeft twee weken om klaar te geraken en misschien ook een rol te spelen in de Champions League-finale."