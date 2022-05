Het zit er al bovenhands op tussen Lierse Kempenzonen en SK Deinze

Het vorige seizoen is nog nauwelijks gedaan of twee concurrenten gaan al de strijd aan met elkaar. De inzet, verdediger Kenneth Schuermans. Dat belooft naar volgend seizoen toe in 1B.

Kenneth Schuermans ging in de zomer van 2021 van OH Leuven naar Lierse Kempenzonen. De verdediger was einde contract, maar de Pallieters wilden graag zijn contract verlengen. Er was een mondeling akkoord, maar dan liep het even anders. Dit kan je nalezen in het persbericht van Lierse Kempenzonen betreffende de situatie.

Jammer genoeg verliep één van die gesprekken niet in de richting dat we wensten. Onze club kon geen nieuw contract tekenen met Kenneth Schuermans. De voorbije weken voerden we met Kenneth goede gesprekken, en werd er tot tweemaal toe een mondeling akkoord bevestigd door de speler. Net voor we het nieuwe contract, wat een goed voorstel was, wilden tekenen, werd de afspraak afgezegd.

We vernemen nu dat Kenneth zijn loopbaan zal verderzetten bij één van de concullega’s. Uiteraard betreuren we de manier waarop dit proces verlopen is, maar we wensen Kenneth alle succes toe.

Het lijkt er dus al bovenhands op te zitten tussen de twee concurrenten in 1B