🎥 Lyra-Lierse behoudt uitzicht op promotie na thriller, ploeg van Luc Nilis blijft in Tweede Amateur

Lyra-Lierse, waar Bart De Roover de touwtjes in handen heeft, leek op weg naar een vlotte zege en liep tot 2-0 uit. Belisia Bilzen toonde echter veerkracht en dwong uiteindelijk verlengingen af (2-2).

Daarin kwam de ploeg van Luc Nilis zelfs 2-3 voor, maar via het tweede doelpunt van de onvermijdelijke Jordy Peffer (foto) ging dit duel naar strafschoppen.

In een zenuwslopende strafschoppenreeks was het de thuisploeg die uiteindelijk mocht juichen. Doelman Mats Sterkens kroonde zich tot held door twee strafschoppen te stoppen én de beslissende elfmeter feilloos om te zetten (10-9).

Wrijf nog eens goed in de ogen want de testwedstrijd tegen SV Belisia was er ééntje voor de geschiedenisboeken!