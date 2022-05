Stevige waarschuwing aan adres van Roberto Martinez: "Dat vind ik niet slim"

Roberto Martinez maakte deze week zijn selectie voor de Nations League bekend en kwam opnieuw met enkele bijzondere uitspraken.

René Vandereycken zag bondscoach Roberto Martinez opnieuw vertellen over de Rode Duivels en de mogelijke invloed van een transfer op hun deelname aan het WK in Qatar.

“Ik zou het niet doen als bondscoach”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad. “Zo veralgemenen zoals Martinez doet, dat vind ik niet slim. Je moet transfer per transfer beoordelen. Over welke Rode Duivel gaat het? Een twijfelgeval? Een titularis? Of een bankzitter? En naar welke club wil hij? Krijgt hij daar meer of minder speelkansen? Wil de coach hem echt? Er zijn zoveel verschillen per transfer.”

Volgens Vandereycken kent Martinez al die details niet en kan hij er ook niet over oordelen. “Stel nu dat Philippe Clement Leandro Trossard of Charles De Ketelaere wil halen bij AS Monaco. Dan kan je ervan uitgaan dat hij die als titularis wil. Dat is toch geen slechte transfer? Ik vind het niet nodig om je als bondscoach dan zo publiekelijk te uiten. Ofwel noem je specifiek namen en ga je dieper in op bepaalde spelers, ofwel zeg je niks.”

Een manier van communiceren die Martinez wel meer doet, zo merkt Vandereycken nog op. “Hij wil iets zeggen, maar hij is niet specifiek genoeg”, klinkt het nog.