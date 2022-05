Titelkoorts in Engeland: wie wordt kampioen? Enkele opvallende statistieken

Nog één allerlaatste wedstrijd en het seizoen in de Premier League zit er alweer op. Al 23 speeldagen staat Manchester City aan kop, maar op de slotspeeldag zou Liverpool alsnog kampioen kunnen worden, want het verschil bedraagst slechts één puntje.

Spanning alom in Engeland want de Premier League zit in het absolute slot. Zondag om 17u beginnen de allerlaatste wedstrijden en om 19u zullen we weten wie zich tot kampioen mag kronen. Wordt het Manchester City of Liverpool? Op die vraag zullen we zondag een antwoord krijgen. We bekijken eens wat statistieken.

Dominant Manchester City

Kevin De Bruyne staat met Manchester City al sinds speeldag vijftien onafgebroken aan de top van het klassement. 23 speeldagen aan een stuk staan ze aan kop en wat zouden ze er toch graag een 24ste aan vastknopen. Liverpool daarentegen stond dit seizoen enkel aan kop op speeldag 6. Best wel opvallend, want zelfs Manchester United wist dit seizoen twee speeldagen op de eerste plek te staan. Ook Tottenham en West Ham waren dit seizoen één speeldag de hoogst geklasseerde ploeg in de Premier League. Chelsea deed het met negen speeldagen ook niet verkeerd.

Tussen november en januari zette Manchester City een impressionante reeks van 36 op 36 neer. Twaalf speeldagen op rij wisten ze de winst binnen te slepen. Momenteel zijn ze ook al tien speeldagen ongeslagen in de Premier League. Liverpool is momenteel bezig aan hun beste reeks. Al zeventien wedstrijden wist niemand meer te winnen van de ploeg van Klopp. Met een reeks van 45 op 51 wisten ze dichter en dichter bij Manchester City te sluipen en zo houden ze het spannend tot op de laatste speeldag.

© photonews

Salah zijn neus voor doelpunten

Bij Liverpool konden ze dit seizoen rekenen op een uitstekende Mohamed Salah. Hij wist maar liefst 22 keer de weg naar doel te vinden in 34 wedstrijden. Ook Diogo Jota en Sadio Mané waren erg belangrijk voor de doelpuntenproductie bij Liverpool. Beide spelers lieten vijftien keer de netten trillen. Bij Manchester City was het vooral onze landgenoot Kevin De Bruyne die voor de doelpunten moest zorgen. In totaal kwam hij dan ook aan vijftien stuks, zijn hoogste aantal ooit in de Premier League. Raheem Sterling scoorde dertien keer, Riyad Mahrez elf keer en Phil Foden negen keer.

Op het vlak van doelmannen zijn er amper verschillen op te merken. Ederson (Man. City) en Alisson (Liverpool) hielden elk 20 keer hun netten schoon. Alisson deed dat op 34 wedstrijden, Ederson op 36 wedstrijden. Beide Braziliaanse doelmannen kunnen dus terugkijken op een uitstekend seizoen waarin ze allebei in meer dan de helft van de wedstrijden voor een clean sheet zorgden.

Manchester City is dit seizoen de baas op het vlak van balbezit. Gemiddeld gezien hadden de mannen van Guardiola 68,3% balbezit per wedstrijd. Liverpool doet het met 63% ook niet verkeerd. Op achterstand komen en toch punten pakken is dan eerder weggelegd voor Liverpool. Dit seizoen gebeurde dat tien keer, maar toch wisten ze uit die wedstrijden nog veertien punten mee te pikken. Manchester City kwam zeven keer op achterstand dit seizoen en pakte in die matchen slechts zes punten. Wat het ook wordt dit weekend, we kunnen terugkijken op een prachtig seizoen in de Premier League met zeer aangenaam voetbal en een spannende tweestrijd tot op het laatste moment.