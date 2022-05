Verrassing van formaat: Marco Rose verlaat Die Borussen na amper 1 seizoen

Van een verrassing gesproken: Duitser Marco Rose verlaat Dortmund na amper 1 seizoen. Die Borussen hebben intussen al een vervanger gevonden in eigen rangen.

Lang moest Dortmund niet zoeken naar een vervanger voor Rose. Het kwam uit bij de Duitse Kroaat Edin Terzic, die momenteel werkzaam is als technisch directeur bij de club. In het verleden was hij ook al een half seizoen hoofdcoach en 2,5 jaar assistent bij BVB. Zo krijgen Thorgan Hazard en Thomas Meunier volgend seizoen een nieuwe manager. Axel Witsel liet eerder al weten dat het de club na dit seizoen zal verlaten.

Marco Rose eindigde met Dortmund volgens de verwachtingen op een tweede plek achter Bayern in de Bundesliga, maar kende een teleurstellend Europees seizoen met de club uit Noordrijn-Westfalen. Zo strandde Dortmund al in de 1/16e finales van de Europa League tegen Rangers, dat als finalist de duimen moest leggen voor Frankfurt. Rose, die overkwam van Mönchengladbach, moet nu dus na amper 1 seizoen al verkassen bij Geel-Zwart.