Boskamp praat voor het eerst over overlijden kleinzoon: "Het gevoel dat ik een kleinkind kwijt ben, is onverteerbaar. Dan stelt voetbalt niets voor"

Johan Boskamp, de man met het sappige taaltje en voetbalkenner en-liefhebber pur sang. De liefde voor het spelletje werd in november op een zeer pijnlijke manier in perspectief geplaatst. In Het Laatste Nieuws sprak Boskamp met Hugo Camps vrijuit over de zelfdoding* van Dennis, zijn kleinzoon.

"De dood van Dennis kwam totaal onverwacht. We kregen niet het kleinste signaal dat het leven hem dwarszat. Het enige waar ik belang aan hecht, zijn mijn kleinkinderen. Daar is er nu eentje van weg en dat is onverteerbaar. De hele tijd spoken vragen door mijn hoofd, vragen die geen antwoord krijgen en daardoor blijven knagen. Ook als ik naar voetbal op tv kijk, kom ik er niet vanaf", aldus Boskamp.

"Voetbal is het mooiste spelletje dat er is, maar het stelt niets voor. Dat wist ik al na de dood van mijn vrouw Jenny. Na het overlijden van Dennis speelde Barcelona op televisie. Ik zat alleen maar wat voor me uit te staren. De bal rolde, maar het stelde helemaal niets voor."

Boskamp krabbelt weer recht na een gitzwarte periode, al blijft het verlies van zijn kleinzoon niet te vatten. "Ik kan het geen plaats geven. Ik ben maanden niet meer buiten gekomen. Niets interesseerde me nog, zelfs voetbal niet. Na maanden kan ik nu weer functioneren, zolang ik niet alleen ben. Alleen zijn is een totale ramp voor mij, ik ben bang om alleen te zijn."

*Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be