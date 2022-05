PSG neemt afscheid vanavond van Angel Di Maria: "De supporters zullen zijn onberispelijke spirit nooit vergeten"

Vanavond ontvangt PSG het Metz van Didier Lamkel Zé in eigen huis. Het wordt de afscheidswedstrijd van Angel Di Maria die Parijs verlaat op het einde van het seizoen. De middenvelder krijgt niets dan lof over zich van de voorzitter van PSG.

Met 91 doelpunten, 111 assists, 294 wedstrijden in 7 seizoenen speelde Di Maria een belangrijke rol in de successen van PSG. Dit leverde hem en de club 5 titels op, 5 maal bekerwinnaar en nog eens 5 Ligabekers. Europees succes zat er niet in.



"De supporters zullen zijn onberispelijke spirit nooit vergeten, zijn engagement om onze kleuren te verdedigen was absoluut", zei clubvoorzitter Nasser Al-Khelaïfi in een persbericht.



Zijn trainer en landgenoot, Mauro Pochettino, nam ook afscheid van de middenvelder: "Hij is een uitzonderlijke speler met een ongelooflijke loopbaan. Hij heeft hier enorme zaken gerealiseerd de voorbije 7 jaar. Hij maakt deel uit van de beste spelers ooit die dit shirt hebben gedragen."

De club besliste de optie voor een extra seizoen in Di Maria's contract, dat in juni afloopt, niet te verlengen.