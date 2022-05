Niet iedereen twijfelt om zijn contract te verlengen bij Bayern München

Robert Lewandowski twijfelt om zijn contract te verlengen bij Bayern München, maar Manuel Neuer doet dat niet.

Manuel Neuer weet dat hij goed zit bij Bayern München. Een vaste waarde in doel, elk seizoen voor de prijzen spelen en dankzij zijn prima prestaties ook eerste doelman bij de Duitse nationale ploeg. Bayern München maakte bekend dat hij zijn contract heeft verlengd tot en met juni 2024. Het Duitse sluitstuk doet er dus zeker nog twee jaar bij.

In 2011 kwam Neuer over van Schalke 04 en dit heeft hem geen windeieren gelegd. Zijn prijzenkast is dan ook enorm. Zo werd hij tienmaal kampioen van Duitsland, won hij tweemaal de Champions League, zesmaal de Duitse beker en tot slot werd hij tweemaal verkozen tot speler van het jaar in de Bundesliga.

472 wedstrijden speelde hij tot op heden voor Bayern München en daarin kon hij 226 keer de netten schoonhouden. Een opmerkelijke prestatie. Volgend seizoen zal hij de magische grens van 500 wedstrijden overschrijden en zich zo helemaal in de geschiedenisboeken van de club plaatsen.