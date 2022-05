AS Roma wint de eerste editie van de Conference League tegen een sterk Feyenoord

De allereerste finale van de Conference League was een feit. Het werd direct een prachtige affiche tussen twee echte traditie clubs namelijk Feyenoord en AS Roma.

In het warme Albanië werd de eerste finale van het nieuwe Europese tornooi, Conference League, afgewerkt. Amper 4000 tickets voor beide teams, maar 100.000 fans in de straten van Tirana. Het begin van een zwoele avond stond in de sterren geschreven.

1ste helft

Feyenoord begon het best aan de partij met hoog druk zetten en een hoog tempo. Geleidelijk aan kwam AS Roma meer in de wedstrijd. Na een kwartier spelen was er het eerste opvallende feit. Mkhitaryan van AS Roma moest geblesseerd het veld verlaten en Oliveira was zijn vervanger.

Weinig doelgevaar tot Cyriel Dessers in de 29ste minuut voor het Roma doel verscheen. Zijn schot wijkte af waardoor de doelman van AS Roma deze gemakkelijk kon plukken.

Na 32 minuten kwam AS Roma op voorsprong via Zaniolo. Na een goede controle en een subtiele tik kon hij de doelman van Feyenoord verschalken. Kökçü probeert nog tegen te prikken voor Feyenoord, maar de doelman van AS Roma lag in de weg. Zo stond AS Roma op voorsprong met de rust.

2de helft

Feyenoord kwam het beste uit de kleedkamer en trof de paal via Kökçü. In de herneming stond de doelman van AS Roma, Patrico in de baan van het schot. Amper een paar minuten latern moest Patrico terug de meubelen redden voor AS Roma.

De Nederlanders bleven aandringen maar scoren lukte niet. AS Roma probeerde op counter door de defensie van Feyenoord te breken en in de 73ste minuut lukte dit bijna. Gelukkig voor de Rotterdammers was doelman Bijlow bij de les. Deze moest 10 minuten later terug alle zeilen bijzetten om een dubbele voorsprong van AS Roma te voorkomen.

Na 90 minuten kregen beide ploegen nog 5 minuten extra tijd om iets te forceren. Feyenoord kwam nog dicht bij de gelijkmaker, maar het mocht niet meer baten.

Zo wint AS Roma de eerste editie van de Conference League.