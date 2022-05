Cyriel Dessers kijkt uit naar de finale tegen AS Roma: "Ik ben een speler die houdt van druk en daar zeer goed mee kan omgaan"

Cyriel Dessers staat vanavond voor een levensbelangrijke wedstrijd in de de Conference League tegen AS Roma. De speler van Feyenoord, gehuurd van Genk sprak in een uitgebreid interview met Het Nieuwsblad over de finale in Tirana.

Feyenoord sloot het seizoen in eigen competitie af op de derde plaats, achter Ajax en PSV Eindhoven. Vanavond kunnen Dessers en co nog de kers op de taart behalen door de finale van de Conference League te winnen tegen AS Roma. Het parcours van de Rotterdammers is nu al indrukwekkend. Het eindigde als groepswinnaar in een poule met Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haifa. Vervolgens klopte het Partizan Belgrado, opnieuw Slavia Praag en Olympique Marseille richting de finale in Tirana.

Voor de laatste wedstrijd van het seizoen ging de ploeg van Dessers op stage naar Portugal. Dit om het klimaat, die overeenkomt met die van Albanië, gewoon te zijn. "Het is hier echt warm, ideaal om te wennen aan de temperatuur in Tirana. In Nederland word je voortdurend geconfronteerd met die finale, iedereen spreekt je erover aan. Hier kunnen we ons goed focussen en voorbereiden. De omstandigheden zijn perfect: het weer, het veld, er is een zwembad en alles is goed geregeld. Het samenzijn komt het groepsproces ten goede. Zo hebben we samen naar de finale van de Europa League gekeken", vertelt Dessers aan Het Nieuwsblad.

© photonews

Voor de spits van Feyenoord is het de eerste Europese finale van zijn carrière. Zelf zegt hij met druk te kunnen omgaan en klaar te staan om eventueel een strafschop te trappen. "Ik heb het geluk gehad dat ik al redelijk wat finales heb mogen spelen: finales van de Play-Offs en voor Europees voetbal. Ik heb ook belangrijke wedstrijden voor promotie gespeeld (NAC Breda) maar dat is een ander soort druk. Maar als voetballer moet je dat het op veld van je kunnen afzetten. Ik ben een speler die houdt van druk en daar zeer goed mee kan omgaan. Tot nu toe heb ik bijna altijd gescoord in halve finales en finales, dat geeft vertrouwen voor deze wedstrijd. Ik wil met de beker in mijn handen staan", zegt de spits van Feyenoord.

Vanavond staat tegenover Feyenoord het AS Roma van José Mourinho. De Portugees won tot nu toe al de finales waaraan hij deelnam. "Sowieso heb ik respect voor Mourinho, maar we mogen geen schrik hebben: dit is een wedstrijd met twee andere teams die op zichzelf staat. Hij zal ons ook met respect bekijken en op zijn hoede zijn voor ons. We weten hoe ze spelen en wat we kunnen verwachten. Nu is het aan ons om er iets tegenover te zetten. Ik kijk met vertrouwen naar de finale", geeft Dessers mee.