Eden Hazard, die ook volgend seizoen bij Real Madrid wil blijven: "Klaar om rol van betekenis te spelen in finale van de Champions League"

Zaterdag wordt in Parijs de finale van de Champions League gespeeld, waarin grootmachten Liverpool en Real Madrid het tegen elkaar zullen opnemen.

Bij Liverpool is Divock Origi (geblesseerd) niet van de partij, terwijl Thibaut Courtois zaterdag het doel zal verdedigen bij Real Madrid. En wat met Eden Hazard? Na een rampseizoen lijkt de Rode Duivel net op tijd fit om een (bij)rol te spelen in het team van Carlo Ancelotti.

"Ik voel me goed. De operatie is goed verlopen, dat ligt nu achter mij. Nu is het aan mij om mezelf te tonen. Ik ben net op tijd terug om om (hopelijk) een rol van betekenis te spelen in de finale, al is het maar vijf, tien of meer minuten", aldus Hazard in HLN.

Ondanks alle ellende van dit seizoen kijkt Eden Hazard ook met veel vertrouwen vooruit. De Rode Duivel wil in Madrid koste wat kost tonen tot wat hij in staat is. "Het afgelopen jaar was zwaar, maar tegelijk wist ik waarom. Ik kon niet het beste van mezelf geven (door een plaatje in de voet, red.). Dat is nu voorbij. Ik heb nog twee jaar om het maximum eruit te halen en mezelf te laten zien. Ik wil hier volgend seizoen tonen wat ik kan. Mijn familie is hier gelukkig en ik leef nog steeds mijn droom. Ik hoop nog mooie dingen te realiseren hier, zodat de supporters me zullen herinneren", besluit Eden Hazard.