Finale Conference League: "Stel je eens voor dat Gent de finale zou spelen in de plaats van Feyenoord"

Vanavond staan AS Roma en Feyenoord tegenover elkaar in Tirana voor de finale van de Conference League.

De Arena Kombëtare in de Albanese hoofdstad Tirana is het decor voor de eerste finale van de Conference League. Er kunnen 22.500 fans binnen. “De UEFA heeft de finale toch onderschat”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza. “Dat kan Feyenoord alleen al vier keer vullen...”

Al plaatst Aster Nzeyimana de nodige kanttekeningen bij de Conference League. “Ploegen als Roma of Leicester zijn volgens mij toch niet de ploegen waar de Conference League oorspronkelijk voor is uitgevonden.”

“Deze beker is fantastisch nieuws voor de nummers 6 en 7 in de grote competities. Als je een kwakkelseizoen hebt, dan heb je steeds het vangnet van de Conference League om toch nog Europees te voetballen. Kijk naar Roma, ze zijn een drama in de Serie A, maar kunnen toch nog een Europese beker winnen omdat ze nu eenmaal beter zijn dan een hoop van de teams in het toernooi.”

Voor de Belgische ploegen is het wel een opportuniteit. “Stel je eens voor dat Gent de finale zou spelen in de plaats van Feyenoord. Dat zou een geweldige gebeurtenis zijn, of dat het nu de Conference League of een andere Europese beker is. Deze competitie opent perspectieven voor onze clubs.”