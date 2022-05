Onderhandelingen lopen goed: Felice Mazzu en Union SG willen ook volgend seizoen met elkaar door

Succescoach Felice Mazzu en de directie van Union SG hebben samengezeten. De onderhandelingen verlopen goed en beide partijen willen ook volgend seizoen met elkaar door.

Felice Mazzu wil sportieve garanties bij Union SG en die lijkt hij te gaan krijgen. De succescoach heeft intussen met de directie van de club gesproken en uit de gesprekken blijkt dat alle partijen op de zelfde lijn zitten. Union SG belooft Mazzu dat ze hun best gaan doen om de sterkhouders (Nielsen en Vanzeir) langer in dienst te houden.

Daarnaast zullen eventuele vertrekkers waardig vervangen worden. "Het is de intentie van de club en van Mazzu om met elkaar door te gaan. We gaan ervan uit dat we wel tot een akkoord zullen komen", staat te lezen in Het Nieuwsblad.