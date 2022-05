Champions League: Eden Hazard in de selectie van Real Madrid voor de finale!

Carlo Ancelotti heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Champions League finale van zaterdag tegen Liverpool. Zowel Thibaut Courtois als Eden Hazard reizen mee af naar Parijs.

Carlo Ancelotti heeft zijn lijst van 26 spelers bekendgemaakt voor de finale van zaterdag in het Stade de France, waar Real Madrid het opneemt tegen Liverpool.

Uiteraard maakt landgenoot Thibaut Courtois deel uit van de selectie. De vraag ging vooral over Eden Hazard. De Rode Duivel kent een moeilijk seizoen en speelde nauwelijks voor Real Madrid.

Nadat hij aan het einde van het seizoen van een blessure was hersteld, gaven zijn revalidatie en zijn terugkeer in de groep echter reden tot optimisme. Het was een trend die Ancelotti onlangs al deelde, en die nu bevestigd wordt door de selectie van Hazard. Benieuwd of hij zaterdag in actie komt.