Club Brugge wil bij Barcelona en Real Madrid shoppen

Club Brugge bereidt het nieuwe seizoen voor en wil daarbij de kern versterken. Volgens verschillende bronnen heeft Blauw en Zwart interesse in een speler van Barcelona en Real Madrid.

Club Brugge moet deze zomer zijn aanvalslinie versterken, na het verwachte vertrek van Bas Dost, Sargis Adamyan en wellicht Noa Lang. Volgens journalist Albert Rogé zou Ferran Jutgla (23) overkomen van FC Barcelona B.

Jutgla volgde een opleiding bij Espanyol en speelde daarna in Spaanse jeugdteams, voordat hij afgelopen zomer bij Barça tekende om hun reserveteam te versterken. Hij speelde een seizoen op hoog niveau in de B-ploeg met 19 doelpunten in 32 wedstrijden, en gaat nu zijn geluk beproeven in het grote werk. Verschillende clubs zijn naar verluidt in de running, maar het is Brugge concreet. Jutgla zou kunnen komen voor een transfersom tussen 5 tot 7 miljoen euro.

Verdediger

Volgens journalist Sergio Santos is Club Brugge ook op zoek naar verdedigende versterking. Hij meldt hierbij dat Blauw en Zwart een oog zou hebben laten vallen op Real Madrid speler Rafa Marin. De 20-jarige verdediger komt uit voor de jeugdploeg van Real en speelde dit seizoen 27 wedstrijden. Ook maakte de jonge verdediger vijf keer deel uit van de wedstrijdselectie van de eerste ploeg.

El Barça, a un paso de cerrar la salida de Ferran Jutglà al Brujas.



📌 Los belgas y el Villarreal eran los más interesados, pero el jugador prefiere a los primeros para jugar la Champions.



📌 El club ingresará entre 5 y 7 millones.@albert_roge 🤝 @tjuanmarti 🤝 @MatteMoretto pic.twitter.com/paNto0uAVT — Relevo (@relevo) May 25, 2022