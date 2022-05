'Antonio Conte ook volgend seizoen coach Tottenham', ervaren Kroaat onderweg naar Noord-Londen

The Telegraph laat weten dat Antonio Conte ook volgend seizoen de coach zal zijn van Tottenham Hotspur. De Italiaanse manager had volgens de Engelse krant een goed gesprek met Fabio Paratici, de Managing Director of Football van de Spurs.

Dankzij een fenomenale eindspurt -Tottenham verloor slechts een van zijn laatste elf competitiewedstrijden- wipte de ploeg van Antonio Conte alsnog over rivaal Arsenal naar plaats vier in de Premier League. Hierdoor mogen de Spurs zich opmaken voor Champions League-voetbal.

In een gesprek met Paratici kreeg Conte de nodige garanties in verband met versterkingen tijdens de komende mercato. The Telegraph laat weten dat de Italiaan daarop zijn woord heeft gegeven voor een extra seizoen in Noord-Londen.

Een van de transferdoelwitten is overigens Ivan Perisic (33). De ervaren Kroaat, ex-Roeselare en Club Brugge, is einde contract bij Inter en mag transfervrij vertrekken. Volgens Sky Sports zou er een akkoord in de maak zijn. Een contract van twee seizoenen ligt klaar voor Perisic.