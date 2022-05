Carlo Ancelotti staat morgen voor de 15de keer in een finale: "Mijn mooiste was met Milan tegen Liverpool"

Carlo Ancelotti sprak de pers toe naar aanleiding van de Champions League-finale van morgenavond. De Italiaan staat tegen Liverpool voor de 15de keer in een finale.

De coach van Real Madrid verwacht een sterke tegenstander: "We zullen moeten vechten, laten zien waartoe we in staat zijn. Ik denk dat Liverpool met intensiteit zal spelen, want dat is hun stijl, en ze zullen proberen om achter onze verdedigers te spelen, zoals gewoonlijk", zegt Ancelotti over de tegenstander van morgen.

Vorig jaar kwam Carlo Ancelotti uit een moeilijk seizoen met Everton en toen een collega van de BBC over het contrast begon, glimlachte de coach: "Het is een groot contrast, ja, ik heb er over nagedacht. Ik weet dat de mensen van Everton ons nu steunen vanwege de rivaliteit in de stad met Liverpool. Een jaar geleden was de context heel anders. En toen benaderde Real mij, ik geniet van elk moment. Hier komen is een hele prestatie, je kent de eisen en de geschiedenis van Real. Het was niet makkelijk om de finale te halen. We hebben La Liga gewonnen en nu ligt de beker met de grote oren binnen ons bereik", vertelt de coach van Real Madrid.

Voor Carlo Ancelotti is het de 15de finale uit zijn carrière. "Ik weet dat ik niet te veel moet denken aan wat er zou kunnen gebeuren. Ik geniet van het moment zoals ik dit seizoen heb genoten, met deze spelers. Vandaag ben ik gelukkig, kalm en vol vertrouwen. Ik heb wat zorgen, maar dat is normaal, het is een finale. En je kunt niets voorspellen. Mijn beste finale was misschien wel in 2005 met Milan, tegen Liverpool, en die verloren we op strafschoppen", besluit Carlo Ancelotti