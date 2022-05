📷 Feyenoord hofleverancier in Team van het Jaar Conference League, ook topschutter Dessers geselecteerd

Woensdag greep Feyenoord in Tirana net naast de Conference League. In de finale toonde het AS Roma van José Mourinho zich uitgekookter en sluwer dan de Rotterdammers (1-0).

Vrijdag maakte de UEFA het Team van het Jaar bekend van de eerste Conference League. Verliezend finalist Feyenoord is daarin met vijf spelers hofleverancier. Geertruida, Trauner, Malacia, Sinisterra én Cyriel Dessers staan in het elftal. Dessers kroonde zich met tien doelpunten tot allereerste topschutter in de Conference League.

Met Patricio, Smalling, Abraham en Pellegrini is ook laureaat AS Roma goed vertegenwoordigd. Dewsbury-Hall (Leicester City) en Payet (Olympique Marseille) vervolledigen het elftal. Roma-speler Lorenzo Pellegrini werd dan weer verkozen als beste speler van de eerste editie van de Conference League, terwijl Sinisterra (Feyenoord) werd uitgeroepen tot Talent van het Seizoen.