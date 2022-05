Courtois en Hazard, Belgen nummer 6 en 7 die de Champions League/Europacup I winnen

Na het succes met Real Madrid gisterenavond zijn Thibaut Courtois en Eden Hazard Belgen nummer 6 en 7 die de allerhoogste Europese eer op hun palmares hebben staan.

Eric Gerets was de eerste die de trofee mocht claimen. De verdediger won met PSV in 1988 toen het toernooi nog Europacup I heette. Na hem kwamen Daniel Van Buyten, Thomas Vermaelen, Divock Origi en Simon Mignolet. De een speelde wel al meer dan de andere.

Dat geldt ook voor Eden Hazard en Thibaut Courtois. Hazard speelde uiteraard geen grote rol, maar Courtois was een absolute sterkhouder voor de Koninklijke dit seizoen in Europa. Ook in de halve finale tegen Manchester City speelde hij al op uitzonderlijk niveau.

De zeven:

1988: Eric Gerets (PSV)

2013: Daniel Van Buyten (Bayern München) *

2015: Thomas Vermaelen (FC Barcelona) *

2019: Divock Origi (Liverpool) + Simon Mignolet (Liverpool) *

2022: Thibaut Courtois (Real Madrid) + Eden Hazard (Real Madrid) *

(zij met een sterretje achter hun naam speelden niet in de finale)