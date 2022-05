Openda kan Vitesse niet richting Europees voetbal schieten: Vitesse krijgt pandoering in play-offwedstrijd tegen AZ

In de Nederlandse Eredivisie worden er geen play-offs gespeeld voor de titel, wel om de laatste Europese tickets te verdelen. Zondagnamiddag troffen Vitesse en AZ elkaar in de play-off finale.

Na 34 speeldagen in de Eredivisie stond AZ op plaats 4 en Vitesse 10 punten achter hen op plaats 5. En hoewel Vitesse in de heenwedstrijd de beste uitgangspositie had afgedwongen met een 2-1 overwinning, werd in de terugwedstrijd de rangschikking wel gerespecteerd.

Loïs Openda was in de heenwedstrijd nog goed voor een doelpunt maar de Club-huurling kon in de terugwedstrijd niet voorkomen dat AZ met maar liefst 6-1 won van Vitesse. Tijjani Reijnders en Jesper Karlsson waren allebei goed voor 2 doelpunte, Bazoer maakte de eerredder.

Openda werd door Club Brugge de voorbije twee seizoenen uitgeleend aan Vitesse. In 33 wedstrijden was hij dit seizoen goed voor maar liefst 18 doelpunten. Het is nog maar de vraag wat Club met de nieuwe Rode Duivel van plan is volgend seizoen.