'Real Madrid troeft uitgerekend PSG af en betaalt tachtig miljoen euro voor goudhaantje'

Real Madrid maakt na de Champions League-triomf al meteen werk van de toekomst. Met Aurelien Tchouameni lijkt de eerste grote aanwinst een feit te zijn. Ook opvallend: de Spanjaarden troeven PSG af.

RMC Sport weet dat AS Monaco en Real Madrid een akkoord hebben gevonden. De Koninklijke betaalt tachtig miljoen euro voor Aurelien Tchouameni. Ook PSG was lange tijd in de running, maar uiteindelijk sprak de 22-jarige middenvelder zijn voorkeur uit.

Tchouameni moet - samen met Eduardo Camavinga - de opvolging op het Madrileense middenveld verzekeren. Casemiro, Toni Kroos en Luka Modric beginnen de pensioengerechtige voetballeeftijd immers te naderen.