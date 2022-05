Doek valt definitief: Moeskroen is failliet

Royal Exel Mouscron is officieel failliet.

Dat liet de club dinsdagavond in een officieel communiqué weten.

"Tijdens de laatste bestuursvergadering kreeg eenwerkgroep de opdracht om verschillende mogelijke oplossingen te bestuderen. Maar twee weken later en ondanks sterke verlagingen van mogelijke lasten, was er geen oplossing gevonden voor de financiering. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten om het faillissement in te roepen, met veel pijn en teleurstelling", klinkt het.

Moeskroen werd opgericht in 1921 als Racing Club Péruwelz en fuseerde in 2010 met Excelsior Moeskroen dat in 2002 en 2006 de Beker van België veroverde. Met onder andere Luigi Pieroni, de broertjes Mpenza en Maxime Lestienne als ex-spelers had Moeskroen vaak heel wat talent in de selectie.

Vanaf het seizoen 2016 kregen Les Hurlus echter licentieproblemen en haalden ze tot en met 2021 nooit hun licentie in eerste aanleg. Toen de club in 2021 ook nog eens degradeerde naar 1B ging het snel. Afgelopen seizoen eindigde Moeskroen voorlaatste in 1B en kreeg het definitief geen profilicentie meer waardoor ze degradeerden naar Tweede amateur. Daar komt nu echter opnieuw een plekje vrij door het faillissement van de club.