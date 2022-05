Kevin De Bruyne en Dries Mertens bij de Rode Duivels die trainersdiploma mogen ontvangen

Wacht er Kevin De Bruyne en Dries Mertens binnen enkele jaren een toekomst als trainer? Een diploma hebben ze alvast op zak.

Het Nieuwsblad meldt dat een aantal Rode Duivels dinsdagochtend tijdens hun trainersdiploma hebben ontvangen. Het gaat hierbij om een A-license of B-license. Om bijvoorbeeld in de Jupiler Pro League aan de slag te gaan als coach, is in theorie een Pro License vereist.

Onder meer Kevin De Bruyne en Dries Mertens hebben de trainerscursus meegevolgd. Momenteel focussen ze nog volop op het pakken van prijzen tijdens hun spelerscarrière, maar het is alvast een optie om nadien de stap naar het trainersvak te zetten.

Ceremonie

Overigens werden de Rode Duivels tijdens de ceremonie vergezeld van nog enkele andere spelers die ook hun trainersdiploma kregen. Zo waren Guillaume Gillet, Christian Kabasele en Sébastien Pocognoli er ook bij.