OFFICIEEL- Mazzu is de nieuwe T1 van Anderlecht: "De stijl van het huis koppelen aan resultaten"

Felice Mazzu is de opvolger van Vincent Kompany bij Anderlecht. De 56-jarige coach heeft een contract van onbepaalde duur getekend bij de Belgische recordkampioen.

Vijf dagen nadat Vincent Kompany bij Anderlecht vertrok, heeft de recordkampioen zijn opvolger gevonden bij de buren van Union SG. Felice Mazzu neemt de taak van Kompany over en moet de Brusselaars prijzen bezorgen.

Bij Union SG heeft Mazzu een topjaar achter de rug met op als eindresultaat een tweede plaats in de stand en een ticket voor de voorrondes van de Champions League. "Ik zal de twee unieke seizoenen bij Union Saint-Gilloise nooit vergeten. Ik wil er de spelers, staf en directie bedanken die me de kans hebben gegeven om het project uit te werken", staat te lezen op de kanalen van Anderlecht.

Conference League

Nu moet hij de recordkampioen in de poules van de Conference League zien te plaatsen. Hiervoor moet hij twee voorrondes zien te overleven. Mazzu wordt op 20 juni bij de club verwacht voor de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

"Op mijn 56ste heb ik ongelooflijk veel zin om een nieuwe uitdaging aan te gaan. De ambities van Sporting Anderlecht bieden me een unieke kans die ik niet aan me voorbij mag laten gaan. Ik zal er verder werken op de fundamenten van een project, ingepast in de visie van de club en de verwachtingen van de fans. Het zal mijn taak zijn om de voetbalidentiteit en de stijl van het huis te koppelen aan resultaten, en jonge spelers te integreren en verder te ontwikkelen", vertelt Mazzu.

"Het is een eer om het embleem van deze club te mogen dragen, ik dank Wouter en Peter dan ook voor hun vertrouwen. Ik wil mijn ervaring en passie aanwenden om de grootste club van België terug te brengen naar de plek waar hij thuishoort. Ik kijk ernaar uit om de spelersgroep en de fans zo snel mogelijk te ontmoeten", besluit de nieuwe coach van Anderlecht.

Peter Verbeke heeft veel vertrouwen in de nieuwe coach en belooft een goede kern voor volgend seizoen. "Felice Mazzù zal beschikken over een kern met spelintelligentie en voetballend vermogen. Met zijn focus op groepsdynamiek, agressieve pressing en aanvallende transitie moeten we een nieuwe dimensie toevoegen aan ons voetbal", zegt de CEO van Anderlecht, Peter Verbeke.