Jong Essevee stelt clubicoon voor als nieuwe coach: "Van deze jonge spelers echte winnaars maken"

Onder leiding van ex-speler en icoon Frederik D'Hollander gaat Jong Essevee volgend seizoen op zoek naar succes in tweede amateur, wat voor hen een nieuwe competitie is.

Jong Essevee is de nieuwe naam voor de beloftenploeg van Zulte Waregem die volgend seizoen in actie komt in tweede amateur. De kern telt 23 jonge Essevee spelers die komend voetbalseizoen worden ondersteund door Frederik D’Hollander.

De nieuwe hoofdcoach Frederik D’Hollander blikt vooruit op het nieuwe seizoen: “We willen deze groep jonge atleten zo goed mogelijk begeleiden zodat ze alle kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen en vroeg of laat de stap kunnen zetten naar de A-kern. In een competitieve, uitdagende en kwalitatieve reeks met verschillende derby’s belooft het een interessant seizoen te worden. Het doel is om van deze Jong Essevee spelers echte winnaars te maken!”

“We kijken reeds vele jaren uit naar deze integratie en zijn dan ook voorbereid. Vooral de samenstelling van de spelersgroep en staf maakt dit project zo speciaal”, vertelt coördinator Joric Vandendriessche. “Iedereen binnen deze groep is kind aan huis bij Essevee. Bovendien schuilt er heel wat potentieel in deze groep die evenwel leergeld zal betalen, maar net deze krachtige leeromgeving laat ons toe om hen voor te bereiden op het grote werk in de Elindus Arena.”