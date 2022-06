Toby Alderweireld over het duel van vrijdag, zijn seizoen in Qatar en een toekomst op de Bosuil: "Het is een piste die zeker bewandeld kan worden"

In aanloop naar de interland België-Nederland stond Toby Alderweireld woensdagmiddag de pers te woord. De centrale verdediger kijkt uit naar de Derby der Lage Landen. Ook over een terugkeer naar België werd gesproken.

Toby Alderweireld heeft negen jaar in Nederland gespeeld en kent met Dailey Blind en Steven Bergwijn enkele spelers van Oranje. "Nederland heeft echt een goed team. Het zijn allemaal toppers, maar thuis moeten wij gewoon vol voor drie punten gaan. Die drie punten zijn een must vrijdag, zeker voor een vol stadion", aldus Alderweireld over het duel tegen Nederland.

Alderweireld speelt sinds vorige zomer voor Al-Duhail in Qatar, maar werd onlangs in het bijzijn van Marc Overmars in Antwerpen gespot. Op de vraag of hij naar de Bosuil komt antwoordt hij geen neen. "In voetbal kan veel gebeuren. Al hangt dat van verschillende partijen af. Ik heb al langer goede contacten met Antwerp, maar op dit moment is er niks officieel en speel ik nog twee jaar in Qatar. Iedereen weet hoe graag ik in Antwerpen ben. Het is een piste die zeker bewandeld kan worden", aldus Alderweireld.

De Rode Duivel heeft er een goed seizoen op zitten in Qatar. "Het is een goede ervaring en een mooi avontuur. Ik heb de beker gewonnen en de Champions League gespeeld. Doordat er daar minder wedstrijden worden gespeeld, heb ik aan mezelf kunnen werken. Ik heb opnieuw de volle 100% goesting gevonden om er vol voor te gaan", besluit Alderweireld die nog niet spreekt over stoppen bij de Rode Duivels.