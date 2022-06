🎥 "Het is om geel van te worden", "Preud'homme oppergod", de elleboog, ...: 128e derby der Lage Landen, verleden bracht ons al veel moois

Vrijdagavond spelen Belgiƫ en Nederland tegen elkaar in de strijd om de Nations League. Het is meteen de 128e Derby der Lage Landen. Niemand lijkt er nu wakker van te liggen, in het verleden was dat toch helemaal anders. Trip down memory lane.

België en Nederland stonden al 127 keer tegenover elkaar in een geschiedenis van meer dan 100 jaar. 55 keer won Nederland, 41 keer België. Oranje scoorde 280 goals over alle wedstrijden heen, de Rode Duivels 220 keer.

Van de wedstrijden om de Nations League lijkt niemand echt wakker te liggen en - anders dan in het verleden - de Belgen zijn grote favoriet als nummer 1 van de wereld. In het verleden was het echter vaak hard tegen hard.

"We spelen met 16, er zijn nog drie Goden bijgekomen" (1994)

Onze eerste terugblik leidt ons naar het broeierige Orlando waar de Belgen de sterke Nederlanders moeten zien te verslaan in de groepsfase van het WK 1994.

Philippe Albert scoorde op een corner ('Dat is het, ik wist het'), maar de zege was vooral te danken aan een ijzersterke Michel Preud'homme (de oppergod). Hij zou later tot doelman van het tornooi verkozen worden, ook al raakten we maar tot in de achtste finales - een trauma.

De historische 5-5 (1999)

Branko Strupar scoorde als kersverse Belg meteen twee keer voor zijn nieuw land, verder was het vooral genieten van opstootjes en héél veel doelpunten. Een vooroorlogse 5-5 was het eindoordeel, met heerlijke beelden.

De elleboog (1998)

Het WK 1998 werd uiteindelijk een ontgoocheling voor de Belgen door gelijke spelen tegen Mexico en Zuid-Korea, maar de 0-0 op de openingsspeeldag tegen Nederland was wel een topresultaat.

Al werd de wedstrijd overschaduwd door een gevalletje tussen Kluivert en Staelens. Die laatste zou iets geroepen hebben, waarop de eerste uitpakte met een elleboog en rood kreeg.

"Ze gaan lopen, ze gaan lopen ... 't is om geel van te worden" (1985)

Het is één van de meest legendarische zinsneden van de legendarische Rik De Saedeleir: "Ze gaan lopen, ze gaan lopen."

Na de 1-0 zege in eigen huis in de barrages voor het WK in Mexico in 1986 zijn we zelden zo gelukkig geweest met een nederlaag. De 2-1 was voldoende voor plaatsing, met dank aan Grün.

De start van de ommekeer (2012)

Nog niet zo heel lang geleden, in 2012, werd de natie eindelijk terug wakker. Dries Mertens zorgde voor de ommekeer in het Koning Boudewijnstadion.

De 4-2 was het begin van een glorieperiode voor de Rode Duivels, die jaar na jaar voor volle huizen zouden zorgen. Vrijdagavond is het eindelijk nog eens zover.