'AA Gent wil stunten en jeugdproduct Bayern München wegkapen uit Bundesliga'

AA Gent is op zoek naar nieuwe aanwinsten in het aanvallende compartiment en komt daarbij nu ook uit in Duitsland.

De Buffalo's zouden volgens Het Nieuwsblad namelijk wel wat zien in Milos Pantovic, een 25-jarige Servische middenvelder en rechtsbuiten. 8 goals, 3 assists Die werd geboren in München en kreeg zijn jeugdopleiding bij Bayern, tot hij in 2018 vanuit de beloftenkern naar Bochum trok. Bij Bochum was Pantovic afgelopen seizoen goed voor acht goals en drie assists. Hij zou een van de komende dagen al kunnen worden voorgesteld bij Gent.