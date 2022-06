Champions League-doelpunt van het jaar is bekend: heerlijke pegel Thiago bezorgt Liverpool troostprijs

Zo werd de bliksemschicht van Thiago Alcantara in de 2-0-overwinning tegen Porto verkozen tot het mooiste doelpunt van het kampioenenbal in de jaargang 2021/2022.

Liverpool-coach Jürgen Klopp was na die wedstrijd (terecht) lyrisch over het fantastische doelpunt. "Ik zie het op de training. Ik weet dat hij de techniek heeft om dat te doen, maar je raakt hem niet altijd als een bliksemschicht. Goede timing, geweldig doelpunt."

Geniet nog eens na van de heerlijke treffer:

🔴 Thiago's sublime strike vs Porto has been voted Goal of the Tournament by #UCL fans 🙌#UCLGOTT | @Heineken



* The top 10 goals were selected by UEFA's Technical Observer panel & put to a vote. pic.twitter.com/nWRKawGlro