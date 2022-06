Cristiano Ronaldo heeft vertrouwen in Erik Ten Hag: "Hij heeft al fantastische dingen gedaan"

Erik Ten Hag krijgt het volle vertrouwen van Cristiano Ronaldo. "Hij heeft al fantastische dingen gedaan", zei de Portugees in een interview op de website van Manchester United.

Volgend seizoen is Erik Ten Hag de nieuwe trainer van Manchester United. Cristiano Ronaldo heeft alleszins vertrouwen in hem. Dat zei hij tijdens een interview op de clubwebsite.

"Hij is de perfecte trainer om onze club terug naar de top te brengen en ons naar trofeeën te loodsen", zei Ronaldo. "Hij heeft bij Ajax al fantastische dingen gedaan en hij heeft veel ervaring. De club moet hem tijd geven en ook doen wat hij vraagt. Samen moeten we er allemaal in geloven dat we met hem volgend jaar opnieuw prijzen gaan pakken."