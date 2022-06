Tottenham-speler slachtoffer van gewapende overval in thuisland

In Brazilië is een speler van Tottenham het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Dat heeft de politie van Americana, een stad in de buurt van São Paulo bevestigd. Het zou gaan om Emerson Royal.

Emerson Royal was samen met familie en vrienden op vakantie in zijn thuisland Brazilië. Hij is afkomstig uit de regio rond São Paulo.

De politie van Americana in de buurt van São Paulo bevestigde dat ze 's morgens een telefoontje kregen. Er was een poging tot diefstal. De politie ging gaan kijken en er kwamen schoten aan te pas. Het slachtoffer was Royal en hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou nu niet meer in gevaar zijn.