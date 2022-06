Johan Boskamp gaat helemaal los over Anderlecht en Marc Coucke

Johan Boskamp begrijpt maar niet wat er allemaal gebeurt bij Anderlecht. Het vertrek van Kompany kan hij nog altijd niet vatten.

Dat Vincent Kompany bij Anderlecht niet meer in de gunst stond, is iets wat Johan Boskamp helemaal niet kan snappen. Hij was dan ook verrast over het vertrek van de trainer. “Drie seizoenen lang hoor je niet anders dan verhaaltjes als 'Trust The Process' en 'In Youth We Trust' en het bestuur dat die projecten helemaal steunt”, zegt Boskamp aan La Dernière Heure.

Dan moet je volgens Boskamp de trainer in de laatste rechte lijn ook ondersteunen. Bovendien is het volgens de analist ook niet juist dat alles goed begon te draaien na de komst van Marc Coucke.

“Ik hoor overal dat jongeren pas doorbreken na de komst van Marc Coucke. Maar degenen die slaagden, zoals Doku en Verschaeren, waren er allemaal al. Dus het oude management heeft niet zo slecht gewerkt.”