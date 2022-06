100 tickets voor Oekraïense vluchtelingen in de match tegen Wales

Er zijn 100 gratis tickets voor Oekraïense vluchtelingen in de interland tegen Wales. Dat heeft de Welshe voetbalbond en regering laten weten.

Zondag spelen Wales en Oekraïne tegen elkaar in Cardiff. De winnaar neemt het laatste Eurepese ticket voor het WK in Qatar. Het stadion is uitverkocht, maar de Welshe voetbalbond en regering komen met opmerkelijk nieuws.

"100 Oekraïners die op de vlucht zijn, krijgen de kans om de wedstrijd in het stadion te zien", klinkt het. Welsh Premier Mark Drakeford voegde daaraan toe: "Voor ons is dit een goed moment om nog eens onze steun te bevestigen aan Oekraïne voor de wrede oorlog waarin ze verwikkeld zijn."