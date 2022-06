Denemarken klopt Frankrijk in eigen huis, Oostenrijk wint vlot in Kroatië

Oostenrijk staat in groep 1 van de Nations League op kop. Ze wonnen in Kroatië en Frankrijk en Denemarken hielden elkaar in evenwicht.

03/06/2022 20:45 Kroatië - Oostenrijk 0-3 03/06/2022 20:45 Frankrijk - Denemarken 1-2 03/06/2022 20:45 België - Nederland 1-4

In groep 1 van divisie A in de Nations League was er de 1e speeldag. Kroatië speelde thuis tegen Oostenrijk. Frankrijk ontving Denemarken.

Karim Benzema opende in het Stade de France in het begin van de 2e helft de score voor Frankrijk. Een kwartier later maakte Andreas Cornelius gelijk. In de slotminuten kon Cornelius nog eens raak treffen.

In de andere wedstrijd was er wel een winnaar. Marko Arnautovic opende net voor de rust de score voor Oostenrijk. Michael Gregoritsch en Marcel Sabitzer telden Kroatië na nog geen uur uit.

Zo staan Oostenrijk en Denemarken na 1 speeldag op kop. De volgende speeldag is op maandag.