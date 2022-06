Portugese bondscoach geeft uitleg waarom Ronaldo op de bank begon

Spaanse kranten konden niet lachen met het feit dat Ronaldo in de Nations League tegen Spanje op de bank begon.

In de Spaanse media werd nogal hard gereageerd op het bankzitterstatuut van Cristiano Ronaldo tegen Spanje. “Een café zonder bier”, werd het genoemd.

Ronaldo mocht wel nog invallen. Volgens Fernado Santos, de Portugese bondscoach, was het een tactische beslissing om zijn sterspeler aan de kant te houden.

“Ik vond dat het voor deze wedstrijd beter was om te starten met de spelers die ik daadwerkelijk aan de aftrap heb gebracht”, klonk het. “Een beslissing ingegeven door het technische en het tactische. Het leek ons de beste optie, voor de manier waarop we de wedstrijd wilden aanpakken.”

“Het heeft niks te maken met Cristiano’s kwaliteiten - die worden niet in vraag gesteld. Er zijn momenten waarop je het anders moet aanpakken. We geloofden dat hij een rol van betekenis kon spelen in de tweede helft.”