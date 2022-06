"Ik stop, omdat mijn allergrootste fan er niet meer is": voormalig City- en United-speler hangt voetbalschoenen aan de haak na overlijden pleegvader

Carlos Tevez is geen profvoetballer meer. Dat kondigde de 38-jarige Argentijn zonet aan.

"Ik stop, omdat mijn allergrootste fan er niet meer is", doelt de Argentijnse spits van Boca Junior op het overlijden van zijn pleegvader vorig jaar. "Ze hebben mij vanalles aangeboden, inclusief uit de Verenigde Staten. Maar ik stop ermee. Ik heb alles gegeven, maar sinds "mijn oude man" er niet meer is, is het te moeilijk geworden."

De Argentijnse doelpuntenmaker won in zijn rijkgevulde carrière onder meer 2 Premier League-titels en 1 Champions League met Manchester United, werd eenmaal kampioen met stadsrivaal City en werd 2 keer landskampioen met Juventus. In totaal won hij maar liefst 29 prijzen en scoorde hij 237 doelpunten in 607 wedstrijden.

Tevez keerde in 2015 terug naar de club van zijn jeugd Boca Juniors, en speelde tussendoor 1 seizoen in China (2017/2018). Sinsdien werd hij nog 4 keer kampioen met Boca.