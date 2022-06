🎥 'Scorpion kick' zo maakt Alou Kuol naam voor zichzelf bij de U23 van Australië

Als je wil opvallen op een U23 tornooi dan zijn er twee mogelijkheden. Eén: je speelt een fantastisch tornooi en twee: je maakt een doelpunt dat niemand zal vergeten. Dit laatste heeft Alou Kuol gedaan voor de Australische U23 tegen de U23 van Irak.

De aanvaller van Stuttgart maakte een prachting doelpunt en klopte de doelman van Irak met een ‘scorpion kick’. Hij kan er nu al zeker van zijn dat hij naam heeft gemaakt met dit doelpunt.

Meanwhile in the U23 Asian Cup, Australia’s @AlouKuol with the perfect scorpion kick 🦂



(via @FootballAUS)pic.twitter.com/XQszcZnWqL