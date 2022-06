Liverpool slaat openingsbod Bayern München op Mané meteen af

De Britse krant The Times meldt dat Bayern München een openingsbod gedaan heeft op Liverpoolspeler Sadio Mané. Toch zullen de Duitsers meer moeten betalen, want Liverpool sloeg het eerste bod af.

De Britse krant The Times meldt dat Bayern München een bod van achttien miljoen euro gedaan heeft op Sadio Mané, de sterspeler van Liverpool. Dat bedrag zou nog met 5,5 miljoen euro op kunnen lopen door bonussen als Bayern de Champions League zou wonnen met Mané. Dat bod wou Liverpool niet accepteren en zo blijft Mané nog een tijdje in Engeland.

In de Britse pers was te lezen dat Liverpool hoopt op een minimumbedrag van 50 miljoen euro. Zelf betaalden ze in 2016 nog 41,2 miljoen euro voor de flankaanvaller. Nu heeft de Senegalees een marktwaarde van 80 miljoen euro. Dat Mané z'n laatste contractjaar tegemoet gaat en ook zelf niets liever wil dan vertrekken doet zijn prijs natuurlijk ferm kelderen.