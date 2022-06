Alexis Saelemaekers over de trainerswissel bij zijn Anderlecht: "Ik doe echt m'n hoedje af voor Mazzu"

In een interview met Het Laatste Nieuws sprak Alexis Saelemaekers over het vertrek van Vincent Kompany en de aanstelling van Felice Mazzu bij Anderlecht.

In de winter van 2020 verruilde Alexis Saelemaekers zijn Anderlecht voor het Italiaanse zonnetje. Twee jaar later is de jonge Belge landskampioen met AC Milan. Ook vanuit Italië volgt de Rode Duivel onze Belgische competitie. Zo is de exit van Vincent Kompany hem niet ontgaan. "Het vertrek van Kompany heeft me enorm verrast. Ik denk dat niemand het had verwacht. Hij is van de ene dag op de andere vertrokken", zegt de ex-speler van Anderlecht in een interview met HLN.

Met het halen Van Felice Mazzu hebben ze een nieuwe T1 met veel ervaring. "Ze kiezen nu voor Mazzu. Ik denk dat hij een goede coach is. Dat heeft hij bewezen met Union, ze hebben er een uitzonderlijk seizoen op zitten. Ik doe echt m’n hoedje af voor Mazzu. Hij is zeer correct, zeer respectvol en iemand die normen en waarden erg belangrijk vindt. Ik hoop voor hem dat het even goed vergaat bij Anderlecht als bij Union. Maar daar twijfel ik niet aan", besluit de flankspeler van AC Milan.